Internautas repercutem imagens do Ministro da Economia supostamente usando apenas meias durante coletiva; entenda

Uma cena inusitada que chamou a atenção dos internautas ganhou grande repercussão nas redes sociais, sobretudo no twitter, após o Ministro da Economia, Paulo Guedes,aparecer supostamente descalço durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na tarde desta sexta-feira (24). De acordo com fotos que circulam nas redes, o ministro aparentava estar apenas de meia no palanque.

Guedes, era ainda o único integrante do governo de máscara e sem paletó no palanque do Palácio do Planalto. Em diversas mensagens, internautas publicaram fotos do pé do ministro que realmente aparentava estar descalço, apenas de meia.

Segundo apurou o jornal Correio Brasiliense, uma fonte do Ministério da Economia garantiu que se trata de um "tênis estiloso" que Guedes gosta muito de usar. Essa mesma fonte disse que é comum secretários da pasta trabalharem de meia em seus gabinetes, mas não foi o caso do ministro desta vez.

Guedes também foi alvo da atenção dos internautas no fim do pronunciamento por conta de suas tímidas palmas para Bolsonaro. Após a saída do ex-ministro Sérgio Moro, há muitas dúvidas sobre a permanência de Guedes no governo.





Com informações do Correio Brasiliense.