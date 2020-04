PRF e Receita Federal prendem contrabandista com 150 mil carteiras de cigarro

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal apreenderam cerca de 150 mil carteiras de cigarro no final da manhã de sexta-feira (24) em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

Contrabandeada do Paraguai e avaliada em R$ 750 mil, a carga era transportada em um caminhão Mercedes Benz L1313, fabricado em 1982. O cigarro estava escondido sob sacos de materiais recicláveis.

Abordado na BR-277, em frente à Unidade Operacional São Luiz do Purunã, o motorista foi preso em flagrante. Com 22 anos de idade, ele disse aos agentes que saiu de Douradinha (PR), na região noroeste do estado, e que levaria a carga ilícita até Curitiba.

A PRF registrou a ocorrência na Superintendência da Policia Federal em Curitiba. A contagem oficial do cigarro será feita pela Receita Federal. O crime de contrabando tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão.

Ao longo dos três primeiros meses deste ano, a PRF apreendeu 15,9 milhões de carteiras de cigarro no Paraná. O número supera em 10 milhões a quantidade apreendida no primeiro trimestre de 2019, quando foram contabilizadas 5,9 milhões de carteiras.