Fazenda mantém devolução de partes do ICMS do Nota Paraná

Apesar da suspensão dos sorteios do programa Nota Paraná, continua em funcionamento normal a devolução de parte do ICMS pago pelo contribuinte que pede CPF na nota fiscal de suas compras em qualquer estabelecimento comercial do Paraná.

Apenas neste mês, foram colocados à disposição dos consumidores R$ 19,9 milhões.

A esses recursos têm direito quase 5,6 milhões de pessoas; parte do dinheiro, R$ 2,1 milhões, se destina a 1.301 entidades sem fins lucrativos.

Neste mês de abril entram na contabilidade do Nota Paraná as notas das compras feitas em janeiro.

MENOR PREÇO – “É importante lembrar que as notas em que foi colocado o CPF servem para atualizar o aplicativo Menor Preço Nota Paraná, que mostra onde os produtos são comercializados pelo menor preço”, lembra a coordenadora do programa no Estado, a auditora fiscal Marta Gambini.

Outro ponto importante a lembrar ao consumidor é que ele peça para anotar o CPF também nas notas fiscais dos pedidos de entrega de refeições, o que aumentou muito neste período de isolamento social. “As pessoas costumam esquecer de pedir o CPF nos pedidos feitos pelo telefone”, diz a coordenadora, com base na avaliação dos documentos que estão chegando ao programa.