Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 36 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado (25) um prêmio estimado em R$ 36 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.255 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.



Na última edição da Mega-Sena, sorteada no dia 22 de abril, nenhuma aposta acertou todos os números sorteados (04-09-24-44-47-56), fazendo com que o prêmio máximo acumulasse.



As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. Valor da aposta mínima é de R$ 4,50.