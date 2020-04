Mesmo com pandemia, obras de duplicação da BR-376 avançam

Durante o período de pandemia da Covid-19, a concessionária CCR RodoNorte não paralisou as obras essenciais para o desenvolvimento do Paraná. Entre os trabalhos em andamento, o principal deles é a Duplicação da BR 376, a Rodovia do Café, entre Ponta Grossa e Apucarana: são mais de 100 kms já duplicados e liberados ao tráfego, além de frentes de obras em estágio avançado e que estão sendo executadas atendendo todas as recomendações dos órgãos de Saúde.

No total, são quatro frentes de construção de novas pistas e viadutos, pontes e entroncamentos que estão em andamento ao longo da duplicação: duas delas em Mauá da Serra, entre os kms 296 e 269, e outras duas na região do Contorno Sul de Apucarana, entre os kms 243 e 232. Além destas frentes, a CCR RodoNorte também trabalha, na frente Tibagi da duplicação, na recuperação de taludes rochosos no km 470.

“Sabemos da importância de obras como a duplicação da Rodovia do Café para o desenvolvimento do Paraná e de como elas auxiliam as comunidades lindeiras em uma série de aspectos, principalmente na questão econômica. Por isso, estamos seguindo todas as recomendações de saúde e mantendo o nosso cronograma de obras essenciais ao longo de todo o trecho”, explica Denysson Canesso, Gestor de Engenharia da CCR RodoNorte.

Juntamente com a duplicação da BR 376, que segue a todo vapor, a concessionária também iniciou, no mês de março, as obras da uma nova interseção em Piraí do Sul, no quilômetro 256 da PR 151. A nova Interseção é composta de um viaduto e de acessos em desnível para a região central de Piraí do Sul e também ao Sanutário, que recebe romeiros de várias regiões do país.

É importante lembrar que, nos trechos que são de pista simples, algumas destas intervenções necessitam que haja o fechamento de uma das faixas da rodovia, deixando o fluxo no ponto em obras no sistema pare-siga. “É importante que o motorista respeite a sinalização e redobre sua atenção nos pontos que recebem este tipo de trabalho”, ressalta Canesso.

Conservação constante

Além da construção de duplicações e de obras estruturantes há mais de 20 anos, a CCR RodoNorte também desenvolve mais um trabalho que é fundamental para garantir ainda mais segurança aos usuários: a conservação das rodovias. Um serviço que também é essencial neste período de pandemia, a conservação possui frentes de trabalho espalhadas por todos os segmentos cuidados pela companhia.

“Diariamente, nossas equipes atendem uma série de demandas envolvendo limpeza das rodovias, manutenção vegetal, reforço de sinalização e também por reparos pontuais no pavimento. Por isso, seguimos em plena atividade, porém todas as precauções de saúde com nossos colaboradores”, explica Thiago Furquim, coordenador de conservação rodoviária na CCR RodoNorte.

Por conta deste série de atividades e obras em andamento, a concessionária recomenda que o usuário, se possível, programe sua viagem e consulte as condições de tráfego das rodovias que irá circular. Na CCR RodoNorte, os usuários têm à disposição o site www.rodonorte.com.br e também o telefone 0800 42 1500.