Billie Eilish, Ariana Grande e Stones vão vender máscaras para ajudar comunidades atingidas pela Covid-19

As gravadoras Universal e Bravado lançaram um campanha de venda de máscaras de proteção para arrecadar fundos no combate à pandemia do novo coronavírus. Entre os artistas, Billie Eilish, Ariana Grande, Rolling Stones, Justin Bieber e The Weeknd divulgaram em suas redes a linha de produtos personalizados.

"As máscaras faciais XO estão de volta para arrecadar dinheiro e cada dólar que vier, ajudará as comunidades atingidas pela covid-19, com 100% dos recursos destinados à Musicares", escreveu o rapper The Weeknd.As máscaras estampadas são vendidas online e custam US$ 15 (Cerca de R$ 60). As empresas fabricantes planejam firmar novas parecerias com outros artistas e continuar arrecadando fundos no combate à covid-19.