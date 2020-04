52% das pessoas que contraíram Covid-19 no Paraná, estão já estão curadas e livres do isolamento domiciliar. A informação foi divulgada no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), de quinta-feira (23). Conforme o relatório, dos 1084 casos confirmados em todo o Estado, 564 já estão recuperados da doença.

O último boletim informou que das pessoas diagnosticadas, 132 estão internadas em hospitais, sendo que 75 estão na UTI. O Paraná tem 60 mortes pela doença.