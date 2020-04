Ratinho Jr liga para Moro antes de demissão e posta: “Paraná te recebe de braços abertos”

Após ter oficializado a saída do Ministério da Justiça, o ex-juiz Sergio Moro, responsável pelos processos da Lava-Jato, pode ter um cargo importante à disposição no Governo do Estado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior fez uma postagem logo após o anúncio da demissão de Moro, onde disse: “O Paraná te recebe de braços abertos”.

Ambos possuem um relação bastante amistosa e já teriam conversado sobre possibilidades. Antes do pronunciamento, o governador – em agenda no interior do Estado – fez uma ligação ao ex-juiz paranaense em que se solidarizou com a decisão de Moro, diante dos últimos acontecimentos. Pelo tom da conversa, Ratinho Jr deixou claro que Moro tem espaço em seu governo.

Moro pediu demissão a Jair Bolsonaro (sem partido) na manhã de ontem quando foi informado pelo presidente da decisão de trocar Valeixo. O ex-ministro avisou o presidente que não ficaria no governo com a saída do diretor-geral, escolhido por Moro para comandar a Polícia Federal. O anúncio formal aconteceu há pouco, em entrevista coletiva.

(Banda B)