PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha em Toledo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no final da manhã desta sexta (24), 1,12 tonelada de maconha que eram transportadas em uma carreta em Toledo. O motorista foi preso em flagrante.

Por volta das 11 horas, agentes da PRF deram ordem de parada a um motorista de uma carreta com placas de Rio do Sul (SC). No momento da abordagem, os policiais perceberam que o motorista, de 46 anos, estava muito nervoso com a fiscalização, o que motivou os agentes a elevarem o nível da vistoria.

Aos policiais, o motorista apresentou nota fiscal de grãos de milho. Após retirarem a lona do semi-reboque, os policiais verificaram vários fardos de maconha em meio a carga de milho. Então, a carreta foi levada até um local apropriado para o descarregamento dos grãos. Após a retirada e pesagem, a droga totalizou 1.120 quilos.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e conduzido, junto com a droga e a carreta, para a Polícia Federal em Cascavel para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão.

Confira o vídeo completo clicando aqui.