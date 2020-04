Simone e Simaria, Felipe Araújo e Ludmilla estão entre as lives desta sexta-feira; veja lista

Nesta sexta-feira (24), chegou a vez de artistas como: Simone e Simaria, Felipe Araújo e Ludmilla, fazerem shows ao vivo, através de suas páginas pessoais.

A cantora gospel Cassiane, Marcelo D2, Paula Fernandes e João Bosco também fazem estão na lista das transmissões.

Confira a lista completa:

Festival #TamoJunto com Leci Brandão, Casuarina, Dudu Nobre, Mart'nália e outros sambistas, a partir das 15h30, no YouTube do Jornal O Globo



Paula Fernandes, às 17h, no Youtube





Ludmilla, às 18h, no YouTube



Os Barões da Pisadinha, às 19h, no YouTube



Edson e Hudson, às 19h, no YouTube



Post Malone cantando Nirvana, às 19h, no YouTube



Cassiane, às 20h, no YouTube



Diego e Victor Hugo, às 20h, no YouTube



Simone e Simaria, às 20h, no YouTube





Festival da KondZilla com Kekel, Mila, Jottapê e MC MM, às 20h, no YouTube da KondZilla



Marcelo D2, às 21h, no Facebook



Kesha, Lewis Capaldi, Charlie Puth e outros no Elvis Duran's Stay At Home Ball, às 21h, no YouTube





Felipe Araújo, às 23h, no YouTube



PK, às 23h, no YouTube