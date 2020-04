Ao vivo: Moro convoca coletiva para anunciar saída do governo Bolsonaro; assista

Após o Diário Oficial da União desta sexta, 24, confirmar a exoneração de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, convocou coletiva de imprensa para 11h. Assista:





Moro vai anunciar sua saída do governo de Jair Bolsonaro.

A crise entre o ex-ministro e o presidente se intensificou na quinta. Em uma reunião pela manhã, Bolsonaro disse ao ministro que a mudança no comando da PF já estava definida. O ministro da Justiça, por sua vez, ameaçou deixar o governo se a ordem para a troca viesse “de cima para baixo”.

Além da demissão de Valeixo

Outro motivo que levou Moro a decidir deixar o governo é a postura de Bolsonaro perante a pandemia de coronavírus. O presidente tem contrariado orientações do órgão de saúde e provocado aglomerações em suas saídas constantes, além de se mostrar contrário ao isolamento social, atualmente a única medida considerada eficaz de combate da doença.

URGENTE - Bastidores: Moro pedirá demissão com discurso contundente

Moro vai anunciar sua demissão do cargo logo mais em pronunciamento a jornalistas, marcado para as 11h. O Estado apurou que ele fará uma declaração bastante contundente a respeito da sua decisão de deixar o governo após o presidente Jair Bolsonaro impor um nome para comandar a Polícia Federal. A demissão de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral foi publicada na manhã desta sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União.

As informações são do Estadão.