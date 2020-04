Pandemia reduziu em quase 30% o número de acidentes em março, em Arapongas

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) divulgou nesta quinta-feira (23) dados do Placar da Vida referentes ao mês de março. Conforme as informações, houve uma redução de aproximadamente 30% no número de ocorrências em relação ao mesmo período do ano anterior. As informações foram fornecidas através do banco de dados da Polícia Militar e de acordo com os registros de boletins de acidentes de trânsito e também dos números registrados pelo SAMU em relação aos atendimentos de feridos em decorrência no trânsito.

Confira os números:

Total de acidentes:

Março 2019 - 100

Março 2020 - 71 (29% a menos)

Feridos:

Março 2019 - 69

Março 2020 - 41 (40% a menos)

Acidentes com motocicletas:

Março 2019 - 51

Março 2020 - 38 (25% a menos)

Atendimento realizado pelo SAMU:

Março 2019 - 98

Março 2020 - 64 (34% a menos)

Para o secretário de Segurança, Paulo Argati, a diminuição dos acidentes está relacionada com o isolamento social, devido à pandemia do coronavírus (Covid-19). “O baixo número de pessoas e veículos nas ruas é o fator principal ligado a essa diminuição dos acidentes no perímetro urbano de Arapongas, mas também as fiscalizações foram mantidas, principalmente em relação àquelas imprudências de maior vulto, como direção perigosa e embriaguez ao volante e excesso de velocidade. E é bem provável que esses números caiam também neste mês devido ao baixo movimento de pedestres e pessoas nas ruas”, finaliza.