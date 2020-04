Gusttavo Lima diz que não fará live no dia da final do BBB 20

Circula na internet um boato de que Gusttavo Lima ia fazer uma live no dia 27, para concorrer com a final do 'Big Brother Brasil 20'. A apresentação, segundo a central de boatos, seria transmitida pela Record. Mas o Embaixador veio a público para desmentir a informação: "Pessoal estão falando por aí que irei fazer Live nesse próximo dia 27. Isso é 'fake news', meus valores morais são maiores que isso!!!", escreveu Gusttavo em seu Twitter.

A publicação gerou mais de cinco mil comentários: "Iria colocar a TV e os 6 celulares que tenho em casa para te assistir", disse uma. "Os seu valores são maiores do que as pessoas que te pediram para fazer?", questionou outro. "Poxa Gustavo, você 'arregou'? O povo está certo com você. Isso não é o suficiente?", disse mais um. "Você é diferente... Quem se junta aos porcos migalhas comem... Sem sombras de dúvida que você é bem superior a isso", apoiou outro.

As informações são de Fábia Oliveira.