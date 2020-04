Nova etapa da vacinação contra a gripe acontece nesta sexta, na Vila Aparecida

A Secretaria Municipal de Saúde informa que nesta sexta-feira (24), a partir das 9h00, no Salão da Igreja da Vila Aparecida – situada na Rua Anhumas, 339, será realizada a vacinação contra a gripe aos idosos acima dos 60 anos, doentes crônicos (com a apresentação de receita médica ou qualquer outro que comprove a doença), e caminhoneiros (com a apresentação da CNH categoria C,D ou E).

A vacinação seguirá até o fim das doses.

Ação anterior – Na última quarta-feira (22), a vacinação aconteceu no Salão da Igreja Santo Antônio, destinadas aos mesmos grupos prioritários. Aproximadamente, 1.700 doses da vacina foram aplicadas (idosos acima dos 60 anos; doentes crônicos e caminhoneiros.

Dados – Conforme a Secretaria de Saúde, até agora, a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe alcançou em Arapongas cerca de 14.300 idosos acima dos 60 anos – ultrapassando a meta de imunização (113%). Entre os profissionais da área de segurança 110 doses foram aplicadas, 343 caminhoneiros já foram vacinados e 1.907 doentes crônicos. “ Em Arapongas, a vacinação contra a gripe tem tido um bom alcance, e na medida em que recebemos as doses enviadas através do Ministério da Saúde, temos desenvolvido as ações em pontos estratégicos, acompanho o cronograma recomendado, atendendo aos grupos prioritários, e forma ordeira e eficaz”, garante a coordenadora do setor de imunização, enfermeira Drª, Graziela Stefanuto.

Demais grupos - Conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, a partir de 09 de maio serão vacinados: Professores das escolas públicas e privadas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puéperas; povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.