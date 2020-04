Repórter da Globo é despedido após deixar 'nude' aparecer durante jornal ao vivo

Na última segunda-feira (20), a Tv Centro América, afiliada da Rede Globo, exibiu uma cena embaraçosa durante o programa 'Bom dia Mato Grosso', apresentado por, Douglas Belan.

Uma pessoa que acompanhava o telejornal, enviou a foto de um pênis, que apareceu na tela principal do programa, no momento em que o jornalista falava com o pessoal que assistia ao boletim matinal. Douglas, ficou extremamente sem graça e constrangido com a situação.

“Ai caramba, deixa eu pular esse aqui, não sei o que é. Tirou a tempo? Ai, ai, ai, só no programa ao vivo”, disse o jornalista na ocasião.



Segundo informações do colunista, Leo Dias, nesta quarta-feira (22), o âncora foi demitido do 'Bom dia Mato Grosso, após a gafe viralizar na web.

Nas redes sociais, internautas estão achando um absurdo a atitude que a emissora teve.

“Que absurdo. Culpa da técnica, que apenas espelha as mensagens automaticamente, sem fazer a seleção”, disse um seguidor. “Coitado, mas qual culpa ele tem?”, argumentou outro. “Achei injusto, porque foi sacanagem do telespectador”, comentou mais um.