Dia Nacional do Choro tem programação especial na Rádio MEC

A Rádio MEC FM 99,3 MHz preparou uma programação especial para comemorar o Dia Nacional do Choro, data criada para lembrar do músico Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha. Ele foi maestro, instrumentista, compositor e arranjador, sendo admirado e respeitado tanto no meio popular, quanto no clássico.

A sua importância na música brasileira foi tão grande que, no dia 23 de abril, data de seu nascimento, comemora-se o Dia Nacional do Choro. Considerado o pai da música popular brasileira, Pixinguinha era tido como o maior flautista brasileiro de todos os tempos. Além de instrumentista virtuoso, ele também inovou na concepção do choro e criou um estilo próprio como compositor e arranjador. Porém, como quase todos os músicos revolucionários, Alfredo da Rocha Vianna Filho, o nosso Pixinguinha, foi muitas vezes incompreendido, e apenas anos mais tarde passaram a dar o devido valor a suas composições.

Veja abaixo a programação completa:

11h45 Caderno de Música - programa apresenta a biografia de Pixinguinha

12h Concerto MEC - dos salões cariocas para as salas de concerto. Ouça uma seleção de choros clássicos de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Camargo Guarneri, Villa-Lobos e Francisco Mignone

17h Música e Músicos do Brasil - um pano-a do choro pelo século 20 aos dias de hoje

18h Brasil Toca Choro apresenta a nova geração de chorões

23h30 Plateia - Choro em Concerto: Orquestra Sinfonica Brasileira e a Casa do Choro em espetáculo gravado ao vivo em 12 de abril de 2019 no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.