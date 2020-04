Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2.254 no sorteio de quarta-feira (22) que ocorreu no Espaço Loterias Caixa em São Paulo (SP). O prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (25), está estimado em R$ 36 milhões.

As seis dezenas sorteadas foram 04, 09, 24, 44, 47 e 56.

Houve 55 apostas que acertaram a quina e cada uma ganhará um prêmio de R$ 31,7 mil. Os vencedores da quadra foram 3.561 e cada jogo levará R$ 700,52.