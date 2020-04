David Beckham faz campanha em favor de atingidos pelo coronavírus

O ex-jogador inglês David Beckham lançou nesta quarta (22) uma campanha para levantar fundos para ajudar pessoas atingidas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Quero que você saiba que estou juntando alguns amigos meus em uma campanha incrível. Estou participando do All In Challenge para arrecadar dinheiro necessário para alívio do coronavírus. Existem muitas famílias sendo afetadas por essa situação terrível que estão lutando para encontrar dinheiro para comer e queremos apoiar algumas instituições de caridade especiais que estão fazendo um trabalho incrível todos os dias em circunstâncias tão difíceis”, declarou Beckham, que atualmente é um dos proprietários do clube de futebol Inter Miami.

A campanha consiste na compra de bilhetes para participar de um sorteio. O vencedor do sorteio participará de uma experiência nas instalações do Inter Miami, equipe que participa do Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos (MLS).

“Você e quatro amigos jogarão contra meu time de cinco no belo e novo centro de treinamento da Inter Miami. Após o jogo, almoçaremos juntos, você será convidado a ver um jogo da Inter Miami da tribuna dos proprietários comigo e com meu amigo e gerente Jorge Mas. Você receberá um passeio VIP pelo nosso estádio para ver as incríveis instalações que construímos para o nosso novo clube. Miami é um lugar muito especial e sei que será uma experiência incrível”, declarou Beckham.

O All In Challenge é uma iniciativa que tem levado atletas e celebridades a oferecerem experiências especiais para fãs como forma de arrecadar recursos para instituições de caridade.