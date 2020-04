Vídeo flagra cobra devorando gato na Austrália; assista

Uma casa, em Eerwah Vale, na Austrália, foi invadida por uma cobra píton que devorou o gato de estimação vivia nela.

O dono da residência, acionou um perito em cobras para fazer a remoção do réptil. Ao chegar no local, o especialista gravou um vídeo do momento em que a cobra engole o animal. Segundo o profissional, a píton demorou cerca de 30 minutos para devorar completamente o felino.

No final das imagens, o capturador da uma explicação sobre a refeição do réptil e alerta os donos de animais de estimação sobre o risco de ataques de serpentes.

Veja abaixo o vídeo. As imagens são fortes.