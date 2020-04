Deputado pede funcionamento urgente do Hospital Regional de Cornélio Procópio

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou, nesta quarta-feira (22), um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando, em caráter de urgência e emergência, providências para a conclusão das instalações de equipamentos administrativos e hospitalares e, consequentemente, o funcionamento do Hospital Regional de Cornélio Procópio. O requerimento foi endereçado ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

“Vivemos uma epidemia de dengue no Paraná e uma pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, a estrutura de saúde do norte e norte pioneiro tem sofrido com o aumento da demanda. O funcionamento do Hospital Regional de Cornélio Procópio se tornou uma necessidade urgente. Estou pedindo que o Governo do Estado destine prioritariamente recursos para a instalação dos equipamentos administrativos e hospitalares, em especial de todo o complexo Unidade de Terapia Intensiva (UTI), como também a efetivação do corpo de servidores”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter.

O deputado estadual Cobra Repórter esteve, na semana passada, em Cornélio Procópio reunido com prefeitos e lideranças da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop) para discutir o funcionamento o Hospital Regional. Após a reunião, o deputado Cobra Repórter visitou o Hospital que está com 70% da obra concluída e irá oferecer 136 leitos de internação e outros 36 de UTI quando estiver pronto.

Cobra Repórter destaca ainda que é muito importante tirar os pacientes da estrada, já que eles precisam se deslocar para Londrina ou outro grande centro para terem atendimento. “O Hospital Regional vai desafogar Londrina e atender cerca de 30 municípios da região de Cornélio”, ressaltou.