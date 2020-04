"Quem é QR Code?", pergunta Luiz Carlos do Raça Negra em live; assista

Na última terça-feira (21), a banda Raça Negra fez uma transmissão ao vivo que durou mais de 3 horas e contou com a participação de alguns famosos, entre eles, Neymar. O jogador fez uma chamada de vídeo com o vocalista da banda, Luiz Carlos, que ficou alegre com a participação.

Na ligação, Neymar, pediu para a banda tocar sua música favorita "Tarde demais", que ficou famosa com o refrão: '"Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz’. Que pena, amor!”

Outra situação que divertiu os fãs durante a live foi quando, Luiz Carlos, assumiu que não sabia o que era 'QR Code', código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera.

"Falaram sobre a doação no QR Code, mas se você perguntar o que é QR Code nem eu sei. Tudo bem. Obrigado, QR Code e quem é de vocês dois o QR e o Code? ", brincou o vocalista.



Veja o vídeo:

"Quem é QR Code?", pergunta Luiz Carlos do Raça Negra em live pic.twitter.com/81CfaESGle

— Morar Bem (@MorarBem2) April 22, 2020