Empresária curitibana recomenda identificar pessoas que estão em isolamento social com "fita vermelha", assista

A empresária curitibana, Cristiane Deyse Oppitz, viralizou nas redes sociais na última terça-feira (21), ao sugerir a identificação de pessoas que estão em isolamento social, devido a pandemia do novo coronavírus. A quarentena é uma recomendação dada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

''As pessoas que não querem sair do confinamento, que não querem trabalhar, fazer a economia girar porque, segundo elas, o mais importante é a vida, marquem ou com um laço vermelho na porta ou quando for sair coloque uma fita vermelha. Aí nós vamos identificar você como pessoa que não quer fazer parte deste grupo que quer trabalhar'', diz a socialite.

O vídeo que está causando revolta na internet foi postado nas redes sociais em 23 de março. Cristine, chegou a ser comparada com Adolf Hitler na Alemanha Nazista, que insistia no uso da estrela de Davi para identificar os cidadãos judeus.

Imediatamente, após a polêmica, o restaurante associado a ela, Verd & Co, esclareceu que tem respeitado as medidas adotadas para conter o novo coronavírus. ''Informamos também que Deyse Oppitz, por divergências administrativas, não faz mais parte da gestão da empresa há quase um ano (faz e fará parte do quadro societário minoritário, até que a empresa termine de pagar pela compra de suas cotas).''



