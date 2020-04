Randolfe pede que PGR investigue Bolsonaro por participar de ato pró-golpe

O líder da Minoria no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protocolou nesta segunda-feira, 20, uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República. O parlamentar pede que o Ministério Público Federal abra investigação quanto à conduta do presidente por sua participação neste domingo, 19, em ato pró-ditadura, sob dois aspectos – manifestação antidemocrática e ato atentatório à saúde pública.

“Ao comparecer ao movimento contra o Congresso e a favor de uma possível intervenção militar no Brasil no dia 19/4/2020, o Presidente Jair Bolsonaro promoveu verdadeiro desrespeito à Constituição Federal”, diz o senador no documento.

Ontem, em cima da caçamba de uma caminhonete, diante do quartel-general do Exército e se dirigindo a uma aglomeração de apoiadores pró-intervenção militar no Brasil, Bolsonaro afirmou que “acabou a época da patifaria” e gritou palavras de ordem como “agora é o povo no poder” e “não queremos negociar nada”.

Em relação à questão sanitária, Randolfe fala sobre o exemplo do presidente. “Há preocupante risco às políticas públicas de distanciamento social quando o Presidente da República dá um péssimo exemplo, servindo de argumento na defesa de atos irracionais, além de atuar minimizando a crise, brincando com as vidas da população, terceirizando responsabilidades, forçando uma divisão da sociedade com base em uma falsa dicotomia entre saúde e economia”, diz Randolfe no documento.