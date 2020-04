Bêbado, motorista provoca capotamento na BR-277, foge pela contramão e é preso; assista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no final da tarde de domingo (19) em Cascavel (PR) um homem que minutos antes havia provocado um grave acidente de trânsito na BR-277.

Por volta de 17h15, o motorista de um automóvel Fiat Palio, de cor prata, que transitava em alta velocidade no sentido Foz do Iguaçu, fez uma ultrapassagem em um trecho de curva, onde a manobra é proibida. Por pouco não houve uma colisão frontal contra outro carro, que seguia no sentido contrário.

Uma câmera de videomonitoramento da rodovia flagrou o acidente [vídeo abaixo]. Ao voltar para a sua faixa original, o motorista do Palio acabou por colidir na traseira de um automóvel Hyunday HB20, que foi lançado violentamente para fora da pista, onde capotou.

Na sequência, o motorista causador do acidente fugiu pela contramão, quase provocando mais uma colisão frontal. O motorista de um outro carro foi obrigado a desviar, para evitar um novo acidente.

Minutos depois, o motorista que fugiu bateu contra uma caçamba de entulhos, no Centro de Cascavel, onde foi preso em flagrante. Policiais militares e agentes municipais prestaram apoio durante a ocorrência.

Em visível estado de embriaguez, o homem, de 35 anos de idade, apresentava forte hálito etílico, além de dificuldade para falar e mesmo para se equilibrar, em pé. Ele recusou o exame do bafômetro, mas foi preso em flagrante a partir de um termo de constatação de embriaguez elaborado pelos policiais rodoviários federais, que também gravaram a abordagem, em vídeo.

O casal que estava no HB20 foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Cascavel. O homem tem 41 anos de idade e a mulher, 40. Apesar da dinâmica do acidente, ambos usavam cinto de segurança e sofreram lesões leves, a princípio.