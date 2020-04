Homem é preso após ameaçar explodir ônibus para assaltar passageiros, em Almirante Tamandaré 

Um homem foi detido, na noite deste sábado (19), após ameaçar explodir um ônibus para assaltar os passageiros da linha Curitiba/Cachoeira, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana.

De acordo com testemunhas, ele embarcou no coletivo nas proximidades do Terminal Barreirinha e imediatamente começou a montar o suposto explosivo. “Ele colocou a maleta no chão e começou a tirar vários fios, além de uma espécie de detonador. Foi quando ainda colocou algo dentro do bolso do motorista e deu a voz de assalto”, comentou uma testemunha.

(Banda B)