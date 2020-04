“Não quero que ninguém passe por isso”, diz idoso com Covid-19 após receber alta hospitalar 

Após 25 dias internado no hospital com Covid-19, o aposentado Vando Dobranski, de 65 anos, recebeu a alta, em Curitiba, na sexta-feira (17).

Ele foi internado no dia 24 de março, após voltar de um cruzeiro. Com o agravamento do quadro de forma rápida, foram 18 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 12 deles precisando da ajuda de um respirador.

"A coisa é feia. Ninguém pode passar por isso que eu passei. Não quero que ninguém passe por isso", afirmou o paciente recuperado.

(Com informações do G1)