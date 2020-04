Paraná soma 945 pacientes com covid-19 e 47 mortes causadas pelo coronavírus  

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou no começo da noite deste sábado (18) mais 71 casos de pacientes contaminados com o novo coronavírus, o total chegou a 945 residentes do Paraná com a doença.

Os novos casos confirmados são residentes de Alto Paraná (3), Apucarana (3), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo (2), Campo Mourão (1), Cascavel (2), Curitiba (12), Dois Vizinhos (1), Fazenda Rio Grande (1), Foz do Iguaçu (3), Francisco Beltrão (2), Goioerê (1), Guarapuava (1), Imbaú (1), Itaperuçu (1), Ivaiporã (2), Jaguapitã (1), Londrina (13), Mandirituba (1), Morretes (1), Nova Londrina (1), Paranaguá (1), Paranavaí (1), Pato Branco (1), Pinhais (1), Rio Branco do Sul (1), Rolândia (1), Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica (1), Santo Antônio do Caiuá (1), São João do Caiuá (4), Umuarama (1), União da Vitória (3).

Cinco pacientes confirmados com Covid-19 foram a óbito, somam-se 47 no total. Entre os pacientes que morreram, três foram homens e duas mulheres, todos estavam internados, com idade entre 50 e 76 anos. Os municípios de residência são: Bandeirantes, Cascavel, Curitiba, Londrina e Paranavaí.