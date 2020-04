Ex-BBB Diego Alemão é preso em confusão após acidente em Curitiba

O ex-BBB Diego Alemão foi detido em Curitiba pela Polícia Militar (PM), na manhã deste sábado (18) suspeito de dirigir alcoolizado. Ele se envolveu em um acidente de trânsito, teria se exaltado no local, ameaçando o outro motorista e ainda teria desacatado a equipe de policiais que atendeu ao local. Segundo informações apuradas pela Banda B, Diego estava em Curitiba visitando a namorada.

O acidente aconteceu no fim da madrugada, na Rua João Alencar Guimarães, no bairro Santa Quitéria, entre o veículo do Diego Alemão, um Mitsubishi Pajero, e outro que estava estacionado, um Renault Fluence de um motorista de aplicativo. O carro do ex-BBB colidiu na lateral desse carro. A confusão começou com a chegada de uma equipe policial.

Para a Banda B, o soldado Sérgio Machado, que fez a prisão do ex-BBB, contou que ele estava alterado, ameaçando o outro motorista e também a equipe policial.

“De primeira, pegamos documentação dos dois, o Diego estava dentro do carro Fluence. Não havia nenhuma incidência de agressão, mas o motorista do aplicativo contou que foi agredido, tanto que ele está aqui para fazer a queixa da lesão corporal. O Diego estava extremamente agressivo, alterado, eu o tratei da melhor maneira que pude. Fomos obrigados a utilizar algemas para efetuar a prisão”, descreveu.

Ainda, segundo ele, Diego Alemão se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas estava com sintomas de embriaguez. “Ele tem sintomas de embriaguez, hálito etílico fortíssimo, dificuldade em andar, agressivo no local. Agora, começa a reduzir, mas no local ele alternava entre estar tranquilo e alterado. Houve ameaça, ele ameaçou o outro motorista, nós presenciamos, ele nos ameaçou, também. Ele não foi educado”, completou o soldado Machado.

A PM registrou o acidente e encaminhou Diego Alemão para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

O delegado da Dedetran Leonardo Carneiro disse que o ex-BBB chegou a agredir o outro motorista. “Ele discutiu com esse outro motorista, deu tapas na cabeça, tentativa de soco, sendo que, quando os policiais foram atender a ocorrência, acabaram verificando que ele apresentava sinais de embriaguez, ofereceram o teste do bafômetro, que foi negado. Então, ele foi encaminhado à delegacia. Ele também ofendeu os policiais, que eles iriam sofrer represálias, falou palavras de baixo calão”, descreveu.

Diego Alemão será autuado por embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato. “Não será arbitrada fiança porque os crimes ultrapassam os quatro anos de reclusão, previsto para que a autoridade policial faça isso”, finalizou o delegado da Dedetran.

O ex-BBB deverá permanecer preso até audiência de custódia, que deverá acontecer via videoconferência. O carro dele estava com a documentação em dia e foi liberado para um amigo no local.