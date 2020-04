Após sacar auxílio emergencial, homem contrata garota de programa e dinheiro some

Um homem que mora em União da Vitória no interior de Santa Catarina chamou a Polícia Militar (PM) e disse que teve o dinheiro do auxílio emergencial furtado por uma garota de programa. O caso inusitado aconteceu na terça-feira (14).

O homem contou que sacou o benefício e usou parte do valor para contratar um programa sexual, porém, segundo o rapaz a mulher furtou R$550 depois fugiu.

A PM realizou buscas, mas o dinheiro não foi encontrado. O auxílio emergencial de R$600 foi liberado para os trabalhadores autônomos, informais e desempregados, a intenção era que o dinheiro fosse usado para necessidades básicas das pessoas, como alimentação e pagamento de despesas.

Mais de 35 milhões de brasileiros, de acordo com a Caixa Econômica Federal, solicitaram até a tarde de terça-feira, 14, a adesão ao sistema do auxílio emergencial ao informais.Se você foi consultar seu auxilio emergencial e na tela aparece que está em análise e assim como milhões de brasileiros está com contas prestes a vencer o benefício de R$ 600 ou R$ 1200, dependendo do caso, pode ser a salvação financeira.



Colaboração, Blasting News Brasil