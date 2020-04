Padrasto é preso suspeito de estupro contra enteados de 7 e 8 anos em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um suspeito de estupro de vulnerável em Curitiba, na quinta-feira (16). O homem de 37 anos foi detido no bairro Santa Cândida, onde praticava os crimes. As vítimas seriam seus enteados, sendo um menino de 7 anos e uma menina de 8.

Os crimes passaram a ser investigados no dia 13 de fevereiro deste ano, após um hospital encaminhar a denúncia de suspeita de abuso sexual para a PCPR. A suposta omissão da mãe das vítimas ao saber que o marido estaria abusando das crianças está sendo investigado pela PCPR. O Conselho Tutelar também acompanha o caso.



A PCPR ainda investiga a data exata do início dos abusos. Há denúncia de que os estupros tenham iniciado em março de 2019.

O suspeito já tem passagem pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

