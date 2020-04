C6 Bank anuncia isenção de aluguel da maquininha

O C6 Bank informou nesta sexta-feira, 17, que vai isentar os empreendedores que usam a maquininha C6 Pay do aluguel do serviço. Em nota, o banco explica que a medida visa aliviar o bolso dos comerciantes e pessoas físicas que usam a maquininha e estão, neste momento, enfrentando dificuldades em razão da pandemia.

Em condições normais, o custo do aluguel da C6 Pay é de zero para quem fatura R$ 5 mil ou mais e de R$ 60 para quem tem receita abaixo desse valor.Agora, até 30 de junho de 2020, não haverá cobrança de aluguel, independentemente da quantia vendida, desde que o empreendedor opte ou tenha optado por receber o valor das vendas em uma conta no C6 Bank.A isenção do aluguel até 30 de junho também vale para a Maquininha PayGo, dispositivo da PayGo, empresa que faz parte do grupo que integra o C6 Bank, a C6 Holding.Para ter direito à isenção, o empreendedor que usa a Maquininha PayGo também tem de ter programado o recebimento das vendas em uma conta no C6 Bank.