Saúde registra mais de mil casos de sarampo em oito meses

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou mais um boletim sobre o sarampo. O Paraná tem 1002 casos acumulados da doença, desde agosto quando começou o monitoramento. São mais 58 casos, 15 deles confirmados a partir de 2 de abril, após a emissão do informe anterior. Outros 43 foram confirmados nos últimos dias, mas são casos que estavam em investigação há mais tempo.

“Sabemos da dificuldade da nossa situação atual, das preocupações e outras doenças que nos alarmam. Mas o sarampo é altamente contagioso e uma doença que pode se tornar grave. Mas mais do que isso, é uma doença que pode ser evitada”, diz o secretário de Saúde, Beto Preto. .

As doses de vacina estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, que são reguladas pelos municípios. “Por isso, cada cidadão deve verificar na sua cidade o melhor dia e local para se deslocar até a unidade mais próxima”, explica o secretário.

VACINAÇÃO - As pessoas entre seis meses de vida e 59 anos devem ser vacinadas. As crianças que têm entre seis meses e 11 meses e 29 dias recebem a dose zero. A população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses da vacina tríplice viral e de 30 a 59 anos, uma dose.

Mais informações sobre o calendário de vacinação podem ser acessadas pelo link: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao

INVESTIGAÇÃO - Entre as informações disponíveis no Informe Epidemiológico está a que há 1881 casos em investigação. Esse número indica que há casos notificados e que ainda estão em análise. Como algumas das amostras de meses anteriores recebidas pelo Laboratório Central do Paraná não puderam ser testadas da forma mais comum para identificar o sarampo, que é IgM, que detecta o anticorpo, elas passaram a ser analisadas por outro método, o RT-PCR.

Este é o mesmo método, mesmo tipo de exame, que identifica o novo coronavírus e busca pelo vírus que transmite a doença. Por isso, em mais alguns meses os casos que estão em investigação serão processados e mais casos podem aparecer como confirmados mesmo que as pessoas já estejam curadas do sarampo.

PERFIL – A maior parte dos casos confirmados de sarampo (538) é de pessoas entre 20 e 29 anos. Outros 246 têm idade entre 10 e 19 anos; 47 casos têm idade entre 0 e nove anos de idade. Na faixa etária de 30 a 39 anos, foram registrados 116 casos. E entre 40 e 59 anos são 55 confirmações.

MUNICÍPÍOS – No Paraná 46 municípios têm registro de casos confirmados de sarampo. A maior parte está localizada em Curitiba e na Região Metropolitana. São 909 na 2ª Regional de Saúde e 602 somente em Curitiba.

No Litoral do Estado, que integra a 1ª Regional de Saúde (Paranaguá), há 12 registros em 4 municípios:Antonina: 1Guaratuba: 2Matinhos: 1Paranaguá: 8A 2ª Regional (Metropolitana), soma 909 pacientes com sarampo, o que representa 90,75% do totalCuritiba: 602Almirante Tamandaré: 28Araucária: 13Balsa Nova: 2Campina Grande do Sul: 7Campo do Tenente: 3Campo Largo: 31Campo Magro: 11Colombo: 73Fazenda Rio Grande: 13Itaperuçu: 1Lapa: 2Mandirituba: 1Pinhais: 42Piraquara: 29Quatro Barras: 6Quitandinha: 1Rio Branco do Sul: 8Rio Negro: 1São José dos Pinhais: 35

No Interior há casos:3ª Regional (Ponta Grossa) há 4 casos em 2 municípios:Castro: 2Ponta Grossa: 24ª Regional (Irati) tem 9 casos em 2 cidades:Irati: 6Mallet: 36ª Regional (União da Vitória) possui 28 registros em 5 municípios:Cruz Machado: 3General Carneiro: 1Paula Freitas: 5São Mateus do Sul: 1União da Vitória: 188ª Regional de Saúde (Francisco Beltrão) foram confirmados 2 casos em 2 municípios:Eneas Marques: 1Francisco Beltrão: 111ª Regional (Campo Mourão) tem confirmado 1 caso em 1 município:Campo Mourão: 1 15ª Regional (Maringá) tem confirmados 7 casos em 2 municípios:Maringá: 3Sarandi: 416ª Regional (Apucarana) possui 1 caso em 1 município:Jandaia do Sul: 117ª Regional (Londrina) tem 10 confirmações em 2 cidades:Londrina: 9Rolândia: 119ª Regional (Jacarezinho) com 14 casos em 2 municípios:Carlópolis: 6Jacarezinho: 820ª Regional (Toledo) possui 5 casos confirmados em 3 cidades:Marechal Cândido Rondon: 1Santa Helena: 1Toledo: 3Possuem casos em investigações a 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 18ª, 21ª e 22ª regionais de Saúde.