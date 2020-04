Gusttavo Lima anuncia construção de casas para famílias em situação de vulnerabilidade social em Goiânia

O cantor Gusttavo Lima cumpriu a promessa feita durante live e já mandou entregar centenas de cestas básicas para a Comunidade Terra do Sol, antigo Lixão de Aparecida de Goiânia.

Além das cestas o cantor enviou uma equipe composta por assessores e arquiteta. Gusttavo Lima, vai retomar ou construir 23 casas além da escolinha que atende dezenas de crianças da Comunidade. No total serão investidos R$ 500 mil. A informação é do apresentador, Oloares Ferreira, do Balanço Geral Goiás.

Agora a tarde está sendo entregue 200 mil kilos de alimento pro complexo em Aparecida de Goiânia... Olhem a situação que essas pessoas se encontram !!! pic.twitter.com/dmlDQK91Nu

— Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) April 16, 2020