Paranacidade mantém processos de créditos para prefeituras

Os pedidos de solicitação de operação de crédito encaminhados pelas prefeituras paranaenses para a execução de projetos de desenvolvimento urbano ou para a aquisição de bens e serviços municipais, por meio do Sistema de Financiamento de Ações aos Municípios do Estado do Paraná (SFM), continuam em ritmo normal no Serviço Social Autônomo (Paranacidade), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas.

O envio para análise continua mesmo após o início dos trabalhos remotos na instituição, em 18 de março, em decorrência do afastamento social adotado no combate ao coronavírus. Até 14 de abril, foram encaminhadas para análise da Fomento Paraná, responsável pela aprovação e contratação dos recursos, operações que beneficiam 11 municípios, no valor total de R$ 24,5 milhões.

No mesmo período, o Paranacidade recebeu da Fomento Paraná a aprovação de operações apresentadas por 12 municípios que, juntas, representam investimentos de R$ 25,7 milhões. Além disso, encaminhou solicitações de contrato para a aplicação de R$ 20,9 milhões em projetos a serem desenvolvidas por nove prefeituras.

As ações viabilizarão obras de melhorias ou a aquisição de equipamentos, bens e serviços aos municípios de Almirante Tamandaré, Anahy, Assis Chateaubriand, Bom Sucesso do Sul, Borrazópolis, Farol, Flor da Serra do Sul, Icaraíma, Ivaté, Marilena, Mariluz, Nova Esperança do Sudoeste, Rio Bom, São Carlos do Ivaí, Sulina, Terra Rica e Terra Roxa. 17

FORÇA-TAREFA - A agilidade no encaminhamento dos pedidos de financiamento é resultado do trabalho realizado nos escritórios regionais e na sede do Paranacidade em Curitiba. De acordo com o coordenador de Estudos e Captação de Recursos do órgão, Alexandre da Silva Simas, o esforço da equipe e a tecnologia foram determinantes para o bom atendimento aos municípios.

“O trabalho segue no ritmo normal. Nossa equipe é competente e dedicada, temos o apoio da Coordenadoria de TI e ferramentas como o Portal dos Municípios. Todos são fundamentais para o bom desempenho”, afirma Simas

O Portal dos Municípios foi desenvolvido pelo Paranacidade para a gestão de projetos apresentados pelas prefeituras. Com a ferramenta é possível apresentar projetos e acompanhar todas as etapas, desde a análise até a aprovação, incluindo eventuais correções para o atendimento a todas as legislações que regem o setor.