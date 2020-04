Inscrições para Curso EaD de Gestão Escolar vão até dia 20

Continuam abertas as inscrições para o Curso de Gestão Escolar e Políticas Educacionais do Paraná, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. O curso é obrigatório para servidores interessados em se candidatar às funções de diretor e diretor auxiliar nas escolas estaduais. A inscrição pode ser feita até o dia 20 neste link. O cronograma previsto inicialmente para o curso foi alterado e pode ser conferido no edital de abertura retificado.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e visa qualificar os servidores interessados em ocupar cargos de direção por meio da abordagem das principais atividades na gestão de uma escola pública, além de aprofundar estudos sobre as atuais políticas educacionais propostas.

O curso é dividido em duas etapas. A primeira trata de formação de 40 horas ofertada virtualmente, em plataforma EaD da UEPG. Fazem parte do curso quatro unidades temáticas: 1) Liderança na Prática de Gestão Escolar, Gestão de Pessoas e de Tempo; 2) Gestão de Processos e Resultados; 3) Acompanhamento do Ensino, da Frequência e da Aprendizagem dos Estudantes; 4) Gestão Administrativa e Financeira.

Ao fim de cada etapa, o candidato deve responder a uma prova objetiva, com quatro questões, e também enviar um vídeo, cujos procedimentos serão informados à época da realização do curso.

A etapa posterior consiste em avaliação presencial para certificação do curso, com 40 questões objetivas. Para obter o certificado, o candidato deverá atingir, no mínimo, 60% da pontuação total da avaliação.

A prova será no dia 02 de agosto, na cidade pela qual o candidato optar no momento da inscrição. A lista completa de cidades pode ser conferida no Anexo IV do edital de abertura do curso.

INSCRIÇÕES - Não há taxa de inscrição para o curso. Os candidatos devem pertencer ao Quadro Próprio do Magistério (QPM), ao Quadro Único de Pessoal (QUP), ao Quadro de Funcionário da Educação Básica (QFEB) ou ao Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE).

É preciso compor o quadro da instituição de ensino onde pretende candidatar-se ao cargo de diretor ou diretor auxiliar desde o início do ano letivo de 2020. O candidato também não pode ter sido condenado a penalidade administrativa nos últimos cinco anos.

Eventuais dúvidas devem ser sanadas no edital de abertura do Curso de Gestão Escolar e Políticas Educacionais do Paraná.