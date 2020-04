Cassinos apostam em novas tecnologias para crescer

Criados há séculos, os cassinos estão entre as instituições de entretenimento mais clássicas da humanidade. Apesar disso, esses estabelecimentos não ficaram parados no tempo e seguem apostado em diversas novas tecnologias interessantes para continuar a crescer.

Uso de big data para fornecer a melhor experiência possível para os clientes

O uso da tecnologia de big data, que consiste em reunir grandes quantidades de dados e analisá-los para atingir um determinado propósito, como atrair mais clientes ou aumentar a chance de que eles retornem, revolucionou diversas indústrias e segmentos.

O setor de jogos foi um dos primeiros a introduzir o uso de cartões de fidelidade para a manutenção de clientes. Da mesma maneira, esses estabelecimentos estiveram entre os precursores na utilização de big data para utilizar os dados coletados através desse tipo de cartão.

Além das informações pessoais dos seus principais clientes, os cassinos também coletam dados importantes como a quantidade de dinheiro gasto, horários e datas nas quais foram visitados e até mesmo os jogos favoritos dos clientes.

Nesse sentido, por exemplo, o cassino pode saber que um determinado entusiasta pode gostar de jogar duas horas em uma das mesas de blackjack antes de terminar a noite com uma de suas máquinas de caça-níqueis favorita.

Com esses dados em mãos, o departamento de marketing do cassino pode oferecer ofertas personalizadas para que esse cliente ganhe ofertas direcionadas para sua máquina preferida ou, caso ele não tenha jogado há algum tempo, uma promoção com um valor de fichas aproximado de quanto ele costumava jogar no blackjack para que ele retorne para a mesa.

Segundo dados do Big Data Made Simple, site norte-americano especializado em big data, outra forma pela qual os cassinos têm utilizado a big data é na determinação de quais temas, como as clássicas máquinas de frutas ou grandes franquias do cinema, são mais interessantes para os visitantes. Acaba sendo criado um tipo de sinergia de marcas que pode envolver desde apenas o licenciamento para uso dos cassinos até as famosas ações de co-branding.

Introdução dos cassinos online foi uma das principais inovações

Uma das principais e mais bem-sucedidas novidades tecnológicas na indústria de jogos foi a introdução de plataformas online. Diversos sites, como o da Betway Live Cassino, surgiram ao longo das duas últimas décadas e contam com os principais jogos de cassinos em seus acervos.

Assim como ocorreu com outros setores, como o de moda virtual, que atualmente conta até com brechós virtuais, a introdução desse tipo de tecnologia facilitou muito a vida dos entusiastas e proporcionou diversos benefícios tangíveis – sobretudo o acesso em qualquer lugar por meio de um dispositivo móvel ou um PC.

Por meio desses sites e aplicativos, os jogadores podem acessar facilmente os diversos jogos – que antes eram exclusivos dos cassinos – em qualquer lugar e a qualquer momento com uma simples conexão de internet e essa facilidade foi responsável por um dos maiores crescimentos do setor em todo o seu período de existência.

Mesmo visitantes oriundos de países que não contam com cassinos “físicos” podem acessar esse tipo de site e desde o lançamento da primeira plataforma de cassinos online na segunda metade da década de 1990 o mercado só cresceu.

De acordo com dados da Statisa, uma das principais empresas que analisam o setor, em 2017 o mercado global de jogos de cassino online era estimado em US$ 45,8 bilhões e o prognóstico para os próximos anos é ainda melhor.

Os analistas da empresa estimam que, de 2019 a 2024, o setor crescerá a uma saudável Compound Annual Growth Rate, a conhecida taxa CAGR, de 8,1%. Inclusive, em 2024, espera-se que a capitalização total da indústria do jogo online deverá superar os US$ 94 bilhões, um crescimento impressionante de quase 50% em relação a 2017.

Realidade Virtual é uma das principais apostas para o futuro

Além do uso da big data e da introdução dos cassinos online, a realidade virtual (RV) é outra tecnologia que tem se mostrado promissora na indústria. Diversos estabelecimentos, inclusive, já oferecem produções de RV aos seus visitantes.

O El Dorado Reno, localizado nos Estados Unidos, por exemplo, conta com a atração “Worlds of Eldorado”. A experiência levou dois anos para ser desenvolvida e coloca os “aventureiros” em uma experiência de jogo cinematográfica com direito a gráficos 4K e diversos efeitos sonoros profissionais.

Segundo os desenvolvedores do El Dorado Reno, a aventura de cada um dos jogadores é personalizada de acordo com suas escolhas e desempenho no jogo, sendo possível escolher desde opções de jogo livre chamadas de “FreePlay” até “Adventure Parties” que distribuem grandes prêmios.

Futuro dos cassinos promete muitos desenvolvimentos positivos

Os cassinos têm se mostrado pioneiros na adoção de diversas tecnologias e ainda é possível que muitas outras sejam adotadas.

Por exemplo, uma das invenções mais comentadas nos últimos anos foram as versáteis e populares criptomoedas, moedas virtuais que já foram utilizadas até mesmo para vender passagens rodoviárias e poderiam eventualmente ser utilizadas pelos cassinos em seus jogos.

À medida que a tecnologia continua a se desenvolver, as pessoas que amam jogos continuarão testemunhando o efeito que a tecnologia tem no mundo dos cassinos e os espectadores continuarão especulando sobre qual será o próximo grande desenvolvimento tecnológico adotado.

Ainda assim, independente da tecnologia que for utilizada no futuro, os jogadores e entusiastas podem ter certeza de que o futuro dos cassinos conta com possibilidades emocionantes.