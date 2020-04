PRF lança campanha “Desafio Sangue Solidário” no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná lançou, nesta segunda (13), a campanha “Desafio Sangue Solidário”. Trata-se de um desafio onde os policiais fazem uma doação de sangue e desafiam outros para o mesmo ato de solidariedade. O objetivo é estimular a doação de sangue não só entre o efetivo da instituição, mas em toda a sociedade, que tem visto o estoque nos hemocentros do Brasil cada vez mais reduzido em razão do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. Quem encabeçou o desafio no estado foi o Superintendente Regional, Ismael de Oliveira.



Nas últimas semanas, o Brasil e grande parte do mundo têm enfrentado uma situação de crise inédita. As medidas adotadas para que seja evitada a disseminação da covid-19 determinam o isolamento social e a paralisação de atividades comerciais e cotidianas.

O sistema de saúde também é afetado pela situação social imposta pela quarentena. A indisponibilidade de qualquer recurso torna grave quadros de saúde que seriam de relativa tranquilidade em circunstâncias diversas da atual. A falta de sangue para procedimentos de transfusão para os pacientes hematológicos faz com que estes ocupem leitos que poderiam ser destinados ao tratamento de pacientes com a nova doença.

Para que não haja um colapso nos atendimentos de emergência em todo país, é fundamental que as pessoas saudáveis contribuam para a manutenção dos estoques de sangue. Pessoas com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações decorrentes da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves continuam demandando os estoques de sangue em todo o país.

Doar sangue é um ato humanitário, que pode salvar muitas vidas. A doação é segura, sem riscos para o doador. Segundo o Ministério da Saúde, os hemocentros estão preparados para receber doadores com segurança e condições de higiene preventiva.

Então, a PRF convida a participar do Desafio Sangue Solidário. Chegou a hora da união de esforços auxiliar na reposição dos estoques de sangue nos hemocentros de todo o país. Faça parte dessa corrente humanitária pela vida! No Paraná, mais de 100 servidores já doaram ou já se agendaram para doar sangue.

Doe sangue e desafie algum amigo, familiar ou colega de trabalho a fazer o mesmo e dar esperança a quem precisa. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Para que mais gente possa fazer parte dessa corrente, a PRF solicita que o doador grave um vídeo ou tire uma foto no momento da doação, desafiando um outra pessoa. Poste o registro no Instagram marcando o perfil oficial da instituição – @prfoficial -, juntamente com a #DESAFIOSANGUESOLIDÁRIO.

Quem pode doar: Pessoas entre 16 e 69 anos. Para menores de 18 anos é necessário o consentimento dos responsáveis. Pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem doado antes dos 60 anos. Além disso, é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O doador deve estar descansado, alimentado e não ter ingerido álcool nas 12 horas anteriores à doação, além de portar documento de identidade com foto.

Em relação à Covid-19, são considerados doadores inaptos para a doação de sangue por um período de 30 dias aqueles que apresentarem sintomas respiratórios e febre ou terem tido contato, há menos de 30 dias, com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. Quem tomou a vacina do Influenza, entrar em contato antes para verificar o impedimento.