Após processo, Gusttavo Lima comunica que não fará mais lives 

Na última terça-feira, o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) abriu uma representação ética contra as ações publicitárias realizadas nos shows "Live Gusttavo Lima - Buteco em Casa" e "Buteco Bohemia em Casa", do cantor Gusttavo Lima, transmitidos pelas redes sociais no dia 28 março e 11 de abril.

De acordo com o órgão, o processo foi aberto "a partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores", que consideraram que as ações publicitárias realizadas pela Ambev "carecem de cuidados recomendados pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária para a publicidade de bebidas alcoólicas".

E na madrugada desta quinta-feira (16), o cantor, através das suas redes sociais, anunciou o fim de suas lives, que fez a sua parte e conseguiu arrecadar toneladas de alimentos com suas lives.

Gusttavo Lima ainda disse: "Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. o bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei live pra ser censurado".