Greca anuncia série de medidas para reabertura do comércio em Curitiba

O prefeito Rafael Greca anunciou, em live transmitida pelas redes sociais nesta quarta-feira (15), que o comércio de Curitiba pode retomar o funcionamento, desde que atenda uma série de medidas que serão publicadas no Diário Oficial do Município. A decisão se dá um dia após a Associação Comercial do Paraná (ACP) e a Associação dos Bares e Casas Noturnas (Abrabar) fazerem um apelo pela reabertura.

Greca lembrou que a Prefeitura de Curitiba não chegou a determinar o fechamento do comércio, mas que a nova resolução deixa mais clara as atitudes que os comerciantes deverão tomar a partir da próxima sexta-feira (17). “Ao contrário do que minha oposição quis grudar em mim, minha administração nunca determinou o fechamento do comércio, mas era moda na época da hashtag fecha tudo. Nós até achávamos que precisaríamos manter o comércio aberto por mais um tempo, para que não fosse muito longo o período de fechamento. Mas me desobedeceram e Curitiba viveu um período de provação”, disse.



