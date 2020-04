Padre Fábio de Melo, revela ter vivido uma "paixão avassaladora" e que quase abandonou seminário 

O Padre Fábio de Melo revelou em uma transmissão ao vivo com apresentadora Márcia Goldschmidt, que quase abandou a vida religiosa, por uma "paixão avassaladora". A live foi exibida na terça-feira (14).

"Olha, eu já me apaixonei antes de me tornar padre e quase me decidi por sair. Eu fazia faculdade de Filosofia, e vivi uma paixão muito avassaladora, que durou aí uns quatro, cinco meses", diz o padre.

"Na época, o Padre Léo, um padre que foi muito presente na minha vida, me deu um conselho nada ortodoxo. Ele virou e falou assim: ‘Você não vai deixar de viver esse amor…você fez votos temporários, você ainda não é nada definitivo, você tá ensaiando, vai que essa mulher é a mulher da sua vida’, acrescenta.

Padre Fábio de Melo, concluiu dizendo que o Padre Léo foi muito sábio em o aconselhar a viver aquela situação.