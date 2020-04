Filho de Gugu diz que foi ameaçado pela própria mãe; confira suposto áudio

A relação entre a família de Gugu não vem sendo a melhor desde a morte do apresentador. Desta vez, um suposto áudio do filho do comunicador, João Augusto, mostra que ele e a mãe, Rose Miriam, se desentenderam.

De acordo com o áudio, João afirma que após Rose Miriam voltar para casa nos Estados Unidos, ele foi até mãe para conversar sobre o que aconteceu na ausência dela e que ela pagou ou gastou o dinheiro que seria utilizado para pagar contas para ele e também para a irmã Sophia.

Ainda segundo o jovem, a mãe teria gritado com ele e o ameaçou dizendo que o mesmo iria se ferrar. Ela ainda teria dito que não iria devolver o dinheiro.

Confira o áudio:





Rose move uma batalha judicial contra a família de Gugu. A médica tenta provar a justiça, que manteve uma união estável há menos de 5 anos com o apresentador e que por esse motivo tem direito à divisão de bens de Gugu.