Globo é atacada mais uma vez durante gravação ao vivo; assista

Nesta terça-feira (14), a Tv Globo foi alvo de mais um ataque ao vivo. Desta vez, populares invadiram a gravação do SP1.

Pelo menos três homens começaram a gritar "Globo lixo", no momento em que a repórter Mariana Aldana explicava sobre a necessidade de evitar locais com grande fluxo de pessoas, devido a pandemia do novo coronavírus.

Imediatamente a emissora interrompeu a gravação e voltou para o estúdio com o apresentador César Tralli. Este foi o segundo protesto ao vivo contra a emissora em apenas quatro dias.

Confira o momento do ataque:

Rede Globo é atacada ao vivo durante reportagem. Populares gritam "Globo lixo". pic.twitter.com/kNt6cnkvT3

— Morar Bem (@MorarBem2) April 15, 2020