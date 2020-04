Gizelly deve deixar o Big Brother Brasil 20 nesta terça-feira (14)

Nesta terça-feira (14), a Rede Globo exibe o resultado do paredão entre Gizelly, Babu e Mari no Big Brother Brasil 2020. De acordo com pesquisas, Gizelly é a favorita a deixar a casa.

A 'sister', foi uma forte candidata ao prêmio de R$ 1,5 milhão no inicio do programa. Porém, após a saída da médica Marcela, que chegou a ser considerada a campeã do reality, a capixaba foi alvo de grande rejeição por se envolver em polêmicas dentro da competição.

A hashtag #GizellyRacista chegou a se tornar um dos dos assuntos mais comentados no Twitter, após internautas não gostarem de um comentário feito pela 'sister', referindo-se a participante Thelma, que continua na disputa pelo prêmio.