Prefeitura de Londrina projeta hospital de campanha com até 240 leitos

A Prefeitura de Londrina anunciou a conclusão de um projeto para a construção de um hospital de campanha com até 240 leitos, que irá atender pacientes com coronavírus.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esta medida, anunciada nesta terça-feira (14), é a terceira etapa do plano emergencial de combate ao Covid-19 em Londrina e só será colocada em prática caso os leitos já existentes estiverem totalmente ocupados.

A primeira parte já está em andamento com o isolamento social, ajudando na diminuição da taxa de ocupação dos hospitais e liberando mais leitos – no Hospital Universitário (HU), a taxa caiu de 93% para 44%.

A segunda etapa será a instalação de um hospital de campanha na maternidade do HU, com 120 leitos. A terceira fase, com a construção de um novo hospital de campanha, será colocada em prática apenas se o município monitorar e perceber um crescimento de casos causando sobrecarga nos hospitais.

(COM INFORMAÇÕES DO G1)