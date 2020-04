Mãe de Neymar posta foto com namorado de 23 anos 

Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, assumiu recentemente nas redes sociais seu relacionamento com o modelo e jogador de futebol, Tiago Ramos, de 23 anos.

O post de Nadine ganhou mais de 450 mil curtidas e gerou mais de 57 mil comentários, no Instagram. E não levou muito tempo para que o passado de seu novo 'affair' viesse a público.

Tiago, viveu um relacionamento com o assessor de imprensa Irinaldo Oliver, de 36 anos, que durou de 2017 à 2018, de acordo com o próprio ex-namorado, para o jornal EXTRA.

"Já namorei ele, sim", disse o assessor, afirmando que ficou surpreso quando soube do romance do ex com Nadine, de 52 anos. "Não imaginava que seria a mãe do jogador, mas, que eu saiba, ele sempre foi bi (bissexual) e sempre gostou de mulheres mais velhas", concluiu.



Oliver, acrescenta que os dois deixaram de se falar logo após o fim do namoro, e ainda deixou um elogio ao ex: ""É um menino super doce, super do bem".