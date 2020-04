Após um mês detido, Ronaldinho deixa a prisão e cumpre reclusão domiciliar em hotel luxuoso; veja fotos

Depois de ficar um mês em detenção, Ronaldinho Gaúcho deixou a prisão, e cumpre agora reclusão domiciliar em um luxuoso hotel, junto com seu irmão, Assis.

O Hotel Palmaroga, é situado no centro de Assunção, capital do Paraguai, e o local oferece espaços de lazer privilegiado, com ginásio, terraço, piscina, bar e restaurante.

Segundo dados divulgados pelo jornal "Olé", apenas o atleta, seu irmão Assis, o advogado e um assistente estão hospedados no hotel, devido a redução de empregados por conta do novo coronavírus.

Para deixarem o presídio, Ronaldinho e Assis pagaram uma fiança de 1,6 milhão dólares, o equivalente a R$ 8,3 milhões, passando assim a cumprirem a pena no hotel.

Confira fotos do local:

Hotel onde Ronaldinho Gaúcho cumpre prisão domiciliar.

