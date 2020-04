PRF prende golpistas que exigiam resgate após furtar caminhonete no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens pelos crimes de furto e tentativa de extorsão nesta segunda-feira (13) em Palmeira (PR), na região dos Campos Gerais.

Com 33 e 34 anos de idade e moradores de Curitiba, os presos haviam furtado horas antes uma caminhonete Ford Ranger, em Ponta Grossa (PR).

Eles aplicaram um golpe no proprietário do veículo, que havia feito um anúncio através de uma plataforma de compra e venda de produtos pela internet. Sob pretexto de testar a caminhonete, eles a levaram e, por telefone, exigiram o pagamento de R$ 5 mil para devolvê-la ao dono.

A PRF abordou a dupla por volta de 16 horas, no quilômetro 167 da BR-277. A bordo de um automóvel Renault Megane, eles demonstraram nervosismo excessivo, o que levou os policiais rodoviários federais a fazer uma fiscalização minuciosa do carro.

Os agentes então encontraram, no porta-malas, junto ao estepe, um simulacro de revólver. Escondidos no painel do veículo, dois pontos de LSD e uma pequena porção de ecstasy também foram descobertos, além de uma nota falsa de R$ 50.



A equipe da PRF fez contato com a Polícia Militar, que havia encontrado a Ford Ranger, estacionada nas imediações de um posto de combustíveis. Vítima dos crimes, o proprietário reconheceu os dois homens presos.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Palmeira.