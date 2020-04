Policial salva bebê que parou de respirar em Sarandi

Uma bebê com um mês de vida foi salva por um investigador da Polícia Civil após parar de respirar em Sarandi, no norte do Paraná, no domingo (12).

Imagens de câmeras de segurança da delegacia mostram a chegada da mãe com a criança desacordada no colo. O policial sai do prédio e começa a realizar a manobra de heimlich.

Conforme a Polícia Civil, o pai da criança percebeu que ela não estava respirando e pediu socorro para um vizinho. Mesmo com um dos pneus do carro furado, o homem colocou a família no veículo e seguiu em direção a uma Unidade Pronto Atendimento (UPA).

Na esquina da delegacia, o carro parou e a mãe da criança pediu ajuda a um dos investigadores.

Assim que a criança chorou, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a bebê para um hospital de Sarandi onde está internada até esta segunda-feira (13).