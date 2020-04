Boletim coronavírus: 18 novos casos e dois óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou 18 novos casos e dois óbitos nos municípios de Maringá e Arapongas. O boletim foi divulgado nesta segunda-feira (13).

Um homem de 52 anos, residente em Maringá, estava internado desde o dia 06/04 e teve a confirmação para a Covid-19 na última sexta-feira (10). Ele veio a óbito neste domingo (12) em um hospital da região.

Um senhor de 79 anos, residente em Arapongas, faleceu nesta segunda-feira (13). Ele estava internado desde o dia 07/04, tendo a confirmação para a doença neste sábado (11).

Os 18 novos casos foram registrados nos municípios de: Quitandinha (1), Fazenda Rio Grande (1), União da Vitória (1), Jataizinho (1), Londrina (4), Assis Chateaubriand (1), Apucarana (5), Foz do Iguaçu (3) e Paranavaí (1).

Três casos confirmados em Curitiba foram transferidos. Dois para o município de São José dos Pinhais e um para o município de Colombo. Um caso confirmado de Londrina foi transferido para o município de Marumbi e um caso confirmado em Paiçandu foi transferido para o município de Maringá. De acordo com as investigações, foi confirmado que os pacientes residiam em municípios diferentes de onde foram notificados inicialmente.

DADOS – O Paraná soma 768 casos confirmados – 12 não residem no Estado –, 33 óbitos – um não residia no Estado –, 6.390 descartados e 411 em investigação.

126 pacientes estão internados, 75 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 51 em leitos clínicos.

No Paraná, 130 pacientes já foram liberados do tratamento. Esse dado não inclui ainda o número do município de Curitiba.

Boletim 13/04/2020