Programação de lives desta semana terá The Killers; confira a agenda completa

As lives, transmissões ao vivo pela internet, se tornaram uma forma de artistas manterem o contato com os fãs e continuar fazendo shows mesmo em meio à quarentena devido ao novo coronavírus. E nesta semana, de 13 ao 19 de abril, diversos músicos vão realizar suas apresentações.

No Brasil o destaque tem sido as performances de cantores sertanejos, como as de Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Bruno e Marrone e Jorge e Mateus, mas artistas de outros gêneros, em especial samba e pagode, também tem realizado shows ao vivo.

O movimento Global Citizen irá realizar lives diárias ao longa da semana com apresentação de músicos. Nesta segunda-feira, 13, será a vez da cantora Meghan Trainor, às 17h no horário de Brasília. As apresentações serão divulgadas diariamente no Instagram do movimento, associado à Organização Mundial da Saúde.

Confira abaixo a lista com as principais lives desta semana, que serão realizadas nos canais no YouTube de cada artista:

Live de quarta-feira, 15:

Grupo Revelação - 21h30

Lives de quinta-feira, 16:

Gabriel Diniz (reexibição de show gravado do cantor, que morreu em maio de 2019) - 20h

César Menotti e Fabiano - 20h30

Live de sexta-feira, 17:

Fresno - 20h

Lives de sábado, 18:

Alexandre Pires - 16h

The Killers - 16h (Horário de Brasília), na conta de Instagram da banda

Cavaleiros do Forró - 17h

Wesley Safadão - 20h

Pablo - 20h

Fernando e Sorocaba - 22h15

Lives de domingo, 19:

Ferrugem - 16h

Henrique e Juliano - 18h